Infrastrutture | Zaia su Pedemontana Veneta | abbiamo dovere di completare l' opera' 2

Infrastrutture : Zaia su Pedemontana Veneta - abbiamo dovere di completare l'opera' (3) : (AdnKronos) - “Non siamo ammalati di feticismo infrastrutturale, non abbiamo l’ossessione di buttare calcestruzzo ovunque – ha aggiunto il presidente – ma abbiamo il dovere di portare a compimento un’opera strategica nazionale, di concludere quello che oggi è il più grande cantiere aperto in Italia

Infrastrutture : Zaia su Pedemontana Veneta - abbiamo dovere di completare l'opera' : Vicenza, 3 giu. (AdnKronos) - “Avevamo ereditato un’opera che non aveva futuro e l’abbiamo trasformata in realtà. Per farlo serviva forza, determinazione e anche un po’ di passione”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, all’inaugurazione del primo tratto della Superstrada P