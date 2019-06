Pollo con patate e piselli

Lego celebra i 50 anni della missione APollo 11 con uno spettacolare set : Per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, Lego ha preparato uno speciale set dedicato alla missione Apollo 11 che ha portato per la prima volta l’uomo a camminare sul nostro unico satellite naturale. Montando i 1087 pezzi all’interno della confezione si potrà costruire il lander diventato icona di una delle più grandi imprese di tutti i tempi. Il prossimo 20 luglio cadrà il mezzo secolo dall’impresa della Nasa e Lego non ...

Matera : un concerto “spaziale” celebrerà il primo passo sulla Luna a 50 anni dalla missione APollo 11 : Avrà luogo a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, un concerto “spaziale” che celebrerà i 50 anni della missione Apollo 11 che portò all’atterraggio dell’uomo sulla Luna. Una performance multimediale è in programma il 18 luglio alla Cava del Sole, dove si esibiranno gli Icebreaker, con musiche di Brian e Roger Eno e Daniel Lanois coadiuvati dalle immagini esclusive riprese dallo spazio. A renderlo noto la ...

La ricetta di maggio : la teglia di Pollo al miele e limone con asparagi by Gnambox : La ricetta da fare a maggio: teglia di pollo al miele e limone con asparagi by Gnambox

Dimentica di comprare le cosce di Pollo per cena! La moglie lo uccide con una coltellata al cuore : Un uomo cinese è stato pugnalato mortalmente dalla moglie dopo essersi Dimenticato di portare a casa delle cosce di pollo. Ora la donna è stata arrestata ed è in attesa di processo. Pugnalato a morte dalla moglie per essersi Dimenticato di comprare le cosce di pollo al supermercato. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, la coppia avrebbe discusse pesantemente accesa nel loro appartamento nella contea di Lujiang, nella provincia cinese di ...

Coldiretti : bene stop Ue al Pollo con il 'trucco' dall'Ucraina : Roma, 9 apr., askanews, - bene lo stop alle importazioni di pollo 'con il trucco' dall'Ucraina, che stava approfittando delle agevolazioni tariffarie Ue mettendo a rischio le produzioni nazionali e ...