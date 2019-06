Migranti e rom | Fico guasta la festa E Salvini sbotta | “M’ha fatto girare le scatole”

ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2019) "Unita'" e soprattutto "inclusione". Sono le due parole chiave delladella Repubblica, in questa domenica 2 giugno, nella quale le polemiche non cessano di attraversare la maggioranza di governo. Il presidente della Camera, Robertoarriva ai Fori Imperiali, per la tradizionale parata, e dedica la giornata non solo a tutti gli italiani ma anche ae rom. E, a stretto giro, arriva la replica del leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo- accolto da cori osannanti - che gli risponde a brutto muso: "Mi hale scatole, e anche a tutti quelli che oggi sfilano". Ma che cosa ha detto, tanto da far alterare il leader della Lega e ministro dell'Interno? "Il 2 giugno e' ladi tutti gli italiani. Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali. Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa liberta', democrazia e ...

