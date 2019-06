ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019)sulle pagine del Corriere dello Sport non fa finta che il casonon esista. Anzi. Ne scrive e lo fa denunciando quel che sta accadendo da quando l’Agi ha lanciato questa possibilità l’oscillazione del titolo bianconero inconfigura comunque una grave scorrettezza, rivela l’esistenza di giochi proibiti e rilancia l’interrogativo caro a Seneca (e a Indro Montanelli): cui prodest, a chi giova? L’avvento dellanel mondo del calcio, secondo il giornalista, ha sottratto attendibilità e spodestato vecchie “cianfrusaglie” come la passione, le bandiere e la giustizia.ricorda come tutto è partito negli anni ’90 con Cragnotti che il 5 maggio del 1998 collocò inla sua Lazio con successo, quel primo gioco fruttò 60 milioni di euro. Poi arrivò la Roma e infine la Juve. Oggi, grazie a, qualcuno. E se ...

napolista : Italo Cucci: “Qualcuno dovrà pagare per le truffe in borsa su #Guardiola alla #Juve” Sul Corriere dello Sport ricor… - AiazziDario : #31maggio Auguri a Fabio Concato Paolo Sorrentino Italo Cucci Clint Eastwood Brooke Schields Adriana Volpe e a tutt… - TMW_radio : ?? #Maracanà ?? Italo #Cucci ??? #Conte, forse #Sarri e chissà chi altro, quest'anno ci divertiremo in #A: vincerà… -