HITMAN 2 | Le novità in arrivo a Giugno

(Di domenica 2 giugno 2019) Tramite un post su Twitter, IO Interactive ha annunciato l’di interessanti novità in2, le quali saranno disponibili a partire da questo mese, in date differenti. Scopriamo di cosa si tratta.2: Tutte le novità inI contenuti insono i seguenti: 2 nuovi bersagli elusivi a Sapienza = 7Nuovo contratto escalation nella mappa Whittleton Creek = 13Nuovi contratti a tema Assassin’s Creed e una nuova sfida escalation nella mappa Miami = 20Nuova mappa “La Banca” ambientata negli Stati Uniti e una campagna inedita per i possessori del Pass Espansione = 252 missioni extra a Mumbai e Santa Fortuna, per i possessori dei Pass Espansione = 25Ad eccezione di quelli riservati ai possessori del Pass, tutti gli altri saranno fruibili da chiunque. Inutile dire che il ...

