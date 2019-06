Cerignola | Puglia | operaio edile in nero con reddito di cittadinanza | punizione esemplare

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) Nonostante i rischi fossero abbastanza chiari fin dall'inizio, molte persone che hanno richiesto e incassato ildivengono giorno per scoperti come soggetti che non ne avevano diritto. Una ultim'ora Ansa stavolta riporta il caso di undi, comune pugliese in Provincia di Foggia. Anche in questo caso si tratta di un soggetto che lavora ined allo stesso tempo ha fatto richiesta didi. Sussidio che l'Inps ha accolto ed erogato perché il richiedente risultava disoccupato. Il sito di informazione legale "laleggepertutti.it" mette in risalto le conseguenze a cui è adesso costretto a sottostare il "furbetto", oltre ad analizzare quali sono le pratiche più rischiose tra quelle che molti soggetti potrebbero utilizzare per riuscire a percepire lo stesso il sussidio pur non essendone meritevoli. ...

mose_sorbo : a Cerignola -Puglia: prendeva il Reddito di Cittadinanza lavorando in nero, multa da oltre 4.000 euro - Borderline_24 : #Cerignola, ha il reddito di cittadinanza ma lavora in nero: multato operaio - cronachelucane : Stagione importante vissuta in Puglia dal tecnico melfitano -