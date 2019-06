2 giugno | Mattarella | ' Democrazia non è compatibile con chi cerca sempre nemici'

2 giugno - Mattarella : la Costituzione è la guida |Fico : festa di tutti - anche migranti e rom |Salvini : così fa girare le scatole : Al via festeggiamenti e parata a Roma ma non mancano le polemiche.

2 giugno : la parata per la Festa della Repubblica. Il tema scelto da Mattarella è quello dell’inclusione : La defezione dei generali, i politici assenti, quelli presenti, ma polemici. Ai Fori Imperiali oggi alle 10 andrà in scena la tradizionale parata per la Festa della Repubblica: sfileranno in 3.975, con 75 bandiere e stendardi, 23 gonfaloni di Regioni, Province e Comuni, 50 Labari delle Associazioni combattentistiche, 14 bande musicali e fanfare, 56...

Festa della Repubblica - l’Italia celebra il 2 giugno. Mattarella : “73 anni di pace e libertà” : L'Italia celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica. Tanti gli appuntamenti in tutto il Paese, il cui fulcro la parata militare lungo i Fori imperiali a Roma, travolta quest'anno dalle polemiche contro la ministra Trenta. Mattarella: "settantatre anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia". Salvini: "Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo".Continua a leggere

2 giugno - Mattarella : la Costituzione è la guida di chi ricopre responsabilità : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce che la Costituzione è la guida di chi assume responsabilità pubbliche. "Ricorre oggi la data di fondazione della Repubblica: la festa degli italiani. Sono stati, questi, settantatré anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Carta costituzionale, riferimento per ogni cittadino e guida per chiunque sia chiamato a ...

2 giugno - Mattarella : “Festa di libertà e democrazia. Incompatibile con chi fomenta scontri alla ricerca di un nemico” : Chiede di “praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto al Quirinale alla vigilia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo le recenti polemiche sulla gestione della Difesa da parte del ...

2 giugno - monito di Mattarella : “La democrazia è incompatibile con chi cerca sempre nemici” : Va ricordato che, in ogni ambito, libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasi...

2 giugno : messaggio di Mattarella ai Prefetti d'Italia : ROMA - "La pluralita' e diversita', che la Carta repubblicana ha voluto garantire, vive nella leale collaborazione fra lo Stato e le...

Sergio Mattarella - il retroscena : crisi a giugno e poi governo tecnico : Si rincorrono le voci nei palazzi della politica di una possibile governo del presidente dopo quella che viene definita una inevitabile crisi dell'esecutivo giallo-verde a giugno. A decidere sarà soprattutto il Quirinale che appunto con ogni probabilità opterà per un governo tecnico o di decantazion