Strage in Virginia | funzionario pubblico spara all' impazzata e uccide 13 persone

(Di sabato 1 giugno 2019) Nuovanegli Stati Uniti. Il dipendente di un’agenzia governativa diBeach ha ucciso 13nell’edificio nel quale lavorava, prima di essere abbattuto dalla polizia in uno scontro a fuoco. L’uomo, armato di una calibro 45 con silenziatore, ha dapprimato ad una persona che si trovava fuori dall’edificio, quindi è entrato e “ha immediatamente iniziato are in maniera indiscriminata” contro chiunque si trovasse davanti, ha detto il capo della polizia della città del sudest della, James Cervera.Subito dopo i primi colpi, nell’edificio sono entrati quattro poliziotti con i quali il killer, identificato nel 40enne DeWayne Craddock, ingegnere, ha ingaggiato “un lungo scontro a fuoco”. Ferito gravemente, è morto dopo che egli sono stati prestati i primi soccorsi. Nellatoria ...

