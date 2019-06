Spazio | Space Launch System | possibile lancio entro il 2020

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Tabella di marcia sempre più serrata per l’Agenzia spaziale statunitense. Dopo la richiesta ufficiale dell’Amministrazione Trump ad anticipare il ritorno sulla Luna al 2024 e l’assegnazione del primo contratto per il Lunar Gateway, è ora la volta di premere sull’acceleratore dello. Il primodello Sls, afferma la Nasa, avverràil, anche nel caso non fossetestare come previsto lo stadio principale del razzo. A essere in dubbio – spiega Global Science – è in particolare il cosiddetto green run, test in cui i 4 motori RS-25 dello stadio principale dovrebbero essere accesi per 8 minuti allo StennisCenter, in Mississippi. Secondo quanto riferito da Bill Hill, amministratore associato per il programma di sviluppo dei sistemi di esplorazione della Nasa, l’agenzia starebbe ancora valutando se eseguire interamente questo test, o ...

lukballero : RT @guidaautonoma: #ExoMars 2020: la missione marziana sarà controllata da #Torino. Inaugurato il Rover Operations Control Centre (Rocc) pr… - ursulapala : #MFR19 ti porta nello Spazio con “Makers for Space”! #call4makers #Marte @BIS_spaceflight @StampaCnr Scopri di più… - testainviaggio : RT @ANSA_ViaggiART: Da martedì 4 giugno sino a venerdì 21 giugno la Galleria @SpazioCima a Roma metterà in mostra una collettiva in omaggio… -