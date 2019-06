TelevideoRai101 : Romania, oggi Francesco in Transilvania - infoitestero : Papa Francesco in volo per la Romania. Il programma di oggi, 31 maggio 2019 - Arge27Marco : RT @giuliomeotti: Il Papa in Romania. Chissà che a Bucarest, osservando la più grande cattedrale ortodossa in costruzione al mondo dove Cea… -

Secondo giorno del viaggio di Papain. Il Pontefice si recherà al santuario mariano di Simuleu Ciuc, in, dov'è maggiore la presenza di cattolici e di rumeni di etnia e lingua ungherese. Poi il Papa si recherà a Iasi,importante centro della Moldavia e una delle città più antiche della. Qui, dopo la visita privata alla cattedrale di Santa Maria Regina, si sposterà al palazzo della Cultura per l'incontro con la gioventù e le famiglie. In serata il rientro a Bucarest.(Di sabato 1 giugno 2019)