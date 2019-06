Pallottole in Libertà | finalmente una commedia divertente e ironica da prendere sul serio

optimaitalia

(Di sabato 1 giugno 2019) Non dico di correre al cinema, perché è un’espressione pesante per i cinefili e spesso viene banalizzata nella commercializzazione dei film. Allora diciamo che è importante avviarsi in sala quanto meno “a passo svelto”, per non perdere neanche un minuto diindi Pierre Salvadori. Una volta in sala, rilassatevi. Non avete bisogno di fare attenzione ai dettagli, di restare in tensione come al cospetto di un film drammatico. Mettetevi comodi e godetevi questafrancese, che dice tutto e non ha bisogno di dimostrare niente. La trama Yvonne è una madre premurosa. Ogni notte racconta sempre la stessa storia al figlio per farlo addormentare: la storia di come Santì, il padre del piccolo, poliziotto come lei, sconfigge a suon di calci e pugni tutti i cattivi e assicura sempre i criminali alla giustizia prima di uscire di scena. Un racconto eroico ancor più ...

