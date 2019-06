Mattarella | democrazia incompatibile con chi alimenta i conflitti

Mattarella : «Democrazia incompatibile con chi cerca sempre nemici» : Nel suo discorso di apertura per le celebrazioni della Festa della Repubblica il presidente ricorda che «solo la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale»

2 giugno - Mattarella : “Festa di libertà e democrazia. Incompatibile con chi fomenta scontri alla ricerca di un nemico” : Chiede di “praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto al Quirinale alla vigilia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo le recenti polemiche sulla gestione della Difesa da parte del ...