LIVE Fognini-Bautista Agut | Roland Garros 2019 in DIRETTA | 7-6 6-4 4-6 | ligure avanti due

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini avanti due set a uno - Zverev al quinto con Lajovic - Halep e Tsitsipas agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini avanti due set a zero - Zverev al quinto con Lajovic - Halep e Tsitsipas agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 4-5 - ligure avanti due set a zero ma sotto di un break nel terzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini avanti due set a zero - Zverev avanti due set a uno con Lajovic - Halep e Tsitsipas agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 1-2 - ligure avanti due set a zero ma sotto di un break nel terzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 - ligure avanti due set a zero! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 4-3 - ligure avanti dopo un tie-break incertissimo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 1-2 - ligure avanti dopo un tie-break incertissimo ma sotto di un break nel secondo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno - si comincia! Fognini vince il primo set - Zverev ben instradato con Lajovic - Halep agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 - ligure avanti dopo un tie-break incertissimo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-6 - il set si conclude al tie-break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno - si comincia! Fognini 5-6 - Zverev vince il primo set con Lajovic - Halep agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno - si comincia! Fognini 5-4 - Zverev vince il primo set con Lajovic - Halep serve per il match : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 5-4 - azzurro con un break di vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...