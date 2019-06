LIVE Canottaggio | Europei 2019 in DIRETTA | sabato 1° giugno | tempo di semifinali Salgono

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56: Partita la prima semifinale del doppio maschile. Al via Slovacchia, Irlanda, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo Italia al via nella seconda semifinale 13.54: L’Italia è in finale! La coppia azzurra Mignemi e Rodini subisce la rimonta della Svizzera che vince in volata ma tiene a distanza di sicurezza la Romania che chiude al terzo posto. Quarta e eliminata l’Olanda 13.53: Azzurre sempre avanti a 500 metri dal traguardo ma si assottiglia il vantaggio sulla Svizzera (meno di un secondo) e tre secondi di vantaggio su Olanda e Romania in lotta per il terzo posto 13.51: A metà gara allunga l’Italia, due secondi di vantaggio sulla Svizzera, quattro su Romani e Olanda che si stanno contendendo il terzo posto 13.49: Ai 500 metri Italia davanti con un secondo di vantaggio sulla Svizzera e due sulla ...

