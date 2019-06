L' assist delle toghe alle ong Sea Watch può tornare in mare

“Kit assistance Sheme” - Macron e Uefa vestono l’Europa delle piccole : Macron Uefa divise – La Uefa, il brand di abbigliamento sportivo Macron e un programma “solidaristico” verso le federazioni con meno potere contrattuale. Sono gli ingredienti del “Kit Assistance Scheme”, un progetto che si colloca all’interno del “Top executive programme” della Uefa, e che consente alle federazioni minori di ricevere gratis kit griffati Macron. Come […] L'articolo “Kit Assistance Sheme”, Macron e Uefa vestono ...

L'indice delle aziende sanitarie regge alla pressione ribassista - +0 - 54% - : Sostanziale tenuta per il comparto sanitario italiano che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un andamento pessimo del comparto sanitario dell'Area Euro che si muove in pesante ribasso. Il FTSE ...

Lo sgarbo di Victoria Beckham. L'ex Posh vieta ai figli di assistere al concerto delle Spice Girls : Questa volta la stilista non ha neppure preso in considerazione l'idea di partecipare alla reunion della band che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Secondo quanto scrive il Sun Victoria non vuole ...

assistenza domiciliare Asl Bari - esposto in Procura : per partecipare devi avere i libretti delle auto : Nell'elenco delle presunte anomalie che avrebbero spinto qualcuno alla presentazione di un esposto in Procura sull'appalto da 40 milioni relativo alla gestione per i prossimi quattro anni dell'...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...