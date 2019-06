Camera | settimana in commissioni riunite | audizione del commissario Ue per il Clima

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Nel corso dellaleAmbiente, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea die Senato svolgeranno l’deleuropeo per l’azione per ile l’energia, Miguel Arias Cañete. LeIII Affari esteri e IV Difesa, in sede di esame di deliberazioni del Governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, proseguiranno l’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al ...

starhwaa : Questa settimana è. Volata letteralmente e ora non so nemmeno quando le vedrò di nuovo sto per piangere no clickbai… - giuvilmo : RT @fiorenza_tania: @paolaxmi #lipogiro #scritturebrevi @LoryBudano2 @mariella14051 @strabichina @crociangelini @old_marlet @emilydeluca81… - crociangelini : RT @fiorenza_tania: @paolaxmi #lipogiro #scritturebrevi @LoryBudano2 @mariella14051 @strabichina @crociangelini @old_marlet @emilydeluca81… -