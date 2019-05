Sorpresa a Otto e Mezzo | Floris sostituisce la Gruber

Scandalo sessuale nel mondo del calcio : moglie di ex calciatore Sorpresa a fare sesso in auto con un poliziotto [DETTAGLI] : Scandalo sessuale nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio. Nel dettaglio la moglie di un famoso ex calciatore è stata sorpresa mentre faceva sesso con un poliziotto. L’episodio è successo in Scozia e secondo quanto riporta il quotidiano Edinburghlive il nome del comandante della Divisione di Edimburgo è Gareth Blair ed è finito sotto indagine, così come la donna. L’accusa è quella di atti osceni in luogo pubblico, al ...

Napoli-Inter 4-1 - le pagelle : Koulibaly e Fabian Ruiz mostruosi. Sorpresa Karnezis - solo un azzurro sottotono : Napoli-Inter 4-1, le pagelle: Napoli-Inter 4-1, pagelle DIFESA. Orestis Karnezis 6,5 – Schierato a Sorpresa, si fa trovare sempre pronto quando è chiamato in causa il portiere greco avrebbe meritato il clean sheet. Kévin MALCUIT 7 – Ha un avversario scomodo ma non se ne è accorto nessuno. L’esterno ci mette corsa, precisione ed attenzione al punto che Perisic non gli crea nessun grattacapo. Dai suoi piedi nasce l’assist ...

”La Corrida” – Edizione 2019 in otto puntate e Sorpresa finale. : La Corrida è tornata, per il secondo anno consecutivo, nel venerdì sera di Raiuno. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, è così tornato dopo alcuni anni di pausa e approdando su Raiuno. Capostipiste dei sabati di Canale5 negli anni ’80 e ’90 con Corrado […] L'articolo ”La Corrida” – Edizione 2019 in otto puntate e sorpresa finale. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.