Pil | Istat rivede stime al ribasso | +0 | 1% nel primo trimestre 2019

Crescita - Istat corregge al ribasso stime : nel primo trimestre 2019 il Pil è cresciuto dello 0 - 1%. “Andamento stagnante” : Il pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1% – come da previsioni di Bankitalia – rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua. Lo rileva l’Istat, correggendo al ribasso i dati diffusi a fine aprile per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Un mese fa, secondo le stime, il prodotto interno lordo era previsto in aumento dello 0,2% in termini congiunturali e dello 0,1% a livello ...

L’Istat taglia le stime di crescita per l’Italia : nel 2019 il Pil crescerà solo dello 0 - 3% : Quest'anno il Pil crescerà dello 0,3%, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente. Lo comunica l'Istat nel suo report di previsioni economiche per l'Italia. Nonostante sia stato necessario revisionare a ribasso le stime pubblicate lo scorso novembre dall'istituto, ci sarebbero comunque dei miglioramenti, se si considerano le aspettative del +0,1% comunicate a inizio mese dalla Commissione europea.Continua a leggere

Anche l'Istat dice che il Pil italiano crescerà meno del previsto : Milano. l'Istat stima che il pil italiano aumenterà dello 0,3 per cento nel 2019, in deciso rallentamento rispetto al 2018 e poco sopra la previsione di crescita zero fatta ieri dall'Ocse. Soprattutto, in netto ribasso rispetto a quanto lo stesso istituto di statistica aveva previsto a novembre (+1,

Istat : Pil 2019 in netto rallentamento rispetto al 2018 : Questa mattina l'Istat ha pubblicato il suo report sulle "Prospettive per l'economia italiana nel 2019" e ha spiegato che per l'anno corrente il Prodotto interno lordo è previsto crescere solo dello 0,3% e non dell'1,3% come era stato previsto in precedente. Si registra dunque un netto rallentamento rispetto all'anno precedente, quando la crescita è stata dello 0,9%.L'Istituto di statistica nazionale spiega anche che quest'anno l'unico ...

Istat : Pil rischia di incidere su lavoro : 10.33 "La decelerazione dei ritmi produttivi inciderebbe anche sul mercato del lavoro. Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente (+0,1%), mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%)". Sono le "prospettive per l'economia italiana" dell' Istat, che rivede in peggioramento le stime di novembre: allora la disoccupazione era data al 10,2%.Nel 2018, 10,6% Nel 2019 è prevista una ...

Crescita - l’Istat stima il Pil 2019 a +0 - 3%. “L’occupazione rimane stabile - sale la disoccupazione” : Per l’anno in corso l’Istat prevede una Crescita del Pil del +0,3%. Una “forte revisioni” al ribasso – di un punto percentuale – rispetto alla previsione rilasciata a novembre scorso, sottolinea l’Istituto, quando però non era ancora noto il brusco rallentamento dell’economia italiana nel secondo semestre 2018. La stima di Crescita dell’Istat resta superiore a quella inserita dal governo ...

Istat - stavolta qualche piccolo miglioramento nel Pil c'è : Lo scrive appunto l'Istat, nella nota sull'andamento dell'economia italiana di aprile. Secondo la stima preliminare, nel primo trimestre 2019 il Pil ha registrato un aumento congiunturale pari a 0,2%.

Pil - Istat : "Flessione meno marcata - possibile miglioramento" : Per l'Istituto, però, "le prospettive economiche continuano a essere caratterizzate da rischi al ribasso" a livello mondiale, e in Italia cala ancora la fiducia di imprese e consumatori