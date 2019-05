Commessa aggredita dall'ex marito salvata da un immigrato

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il senegalese ha visto quanto stava accadendo ed è intervenuto per salvare la donnaa furia dell'ex. È successo a Voghera, in provincia di Pavia. Suoè entrato nel negozio dove lavora e ha iniziato a prenderla a pugni. A salvarla nel giro di pochi secondi, però, è stato un senegalese di 35 anni che si trovava in zona e ha visto quanto stava accadendo. È successo nel centro di Voghera, in provincia di Pavia. Vittima della furia dell'exè unadel negozio. Le conseguenze del pestaggio sarebbero potuto essere molto gravi se l'non fosse intervenuto aiutando la donna.L'uomo, a quanto si apprende'Huffington Post, stava transitando di fronte al negozio in sella alla sua biciletta e si è accorto e ha visto la scena. A quel punto si è precipitato nel negozio e ha diviso l'uomo'ex moglie. E non è finita qua. Il suo intervento è stato fondamentale anche per quanto accaduto in seguito. Dopo aver preso a pugni la donna, infatti, l'ex- dopo aver manifestato intenzioni suicida - avrebbe anche cercato di buttarsi da una finestra al secondo piano dello stabile. Ad aiutarlo a salvare l'uomo, in questo caso è intervenuto anche il titolare di un bar di fronte al negozio. Ora l'uomo violento potrebbe essere denunciato mentre la sua ex moglie è stato accompagnata al pronto soccorso in codice verde.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...