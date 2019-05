Quirinale : #Versoil2giugno: per la #FestadellaRepubblica opere d’#arte e oggetti di #design entrano nella Casa degli Italiani:… - TelevideoRai101 : Opere d'arte in A4 su muri di Fiumicino - K4pp4 : Le migliori App e siti per trasformare foto in disegni e opere d’arte -

Prima le poesie, a coprire le svastiche sui, poi le riproduzioni did': a, sul litorale romano, tutto è cominciato nel giorno del bicentenario del leopardiano Infinito e si era pensato a un flash mob. Sui fogli A4, con la poesia di Leopardi,anche versi di Ungaretti,Shakespeare e Penna. Oggi, alle parole si sono aggiunte le immagini: non 'sopra' le svastiche e le croci celtiche, ma accanto: forse per dire che l'e la bellezza non hanno bisogno di coprire nulla e si possono condividere con chiunque.(Di venerdì 31 maggio 2019)