Molfetta | un pitbull aggredisce il suo cagnolino | 59enne spara e uccide il molosso

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri a, una città portuale della Provincia di Bari, dove un uomo di 59 anni, custode di un deposito edile, a seguito dell'aggressione di unal suo, ha deciso dire ilcon alcuni colpi di pistola. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'aggressione sarebbe avvenuta proprio davanti al deposito. Ildell'uomo, seppur ferito gravemente, non è in pericolo di vita. Il padrone ha preso una pistola da guerra cecoslovacca calibro 9, risultata illegalmente detenuta, e ha fatto fuoco verso il, che è morto. I vicini del deposito hanno udito gli spari e chiamato immediatamente i Carabinieri della locale stazione, giunti sul posto in pochi minuti. Uomo fermato grazie alle telecamere Quando i militari sono arrivati sul luogo, i vicini non hanno saputo fornire moltissime informazioni sulla vicenda, ...

