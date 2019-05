Il ricordo per Luke Perry a due mesi dalla scomparsa

Luke Perry era un’icona! Il ricordo commosso di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : “Lavorare con lui ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle: era una persona speciale”, hanno detto i due divi al Festival di Cannes. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno ricordato commossi Luke Perry in occasione della premiere di C’era una volta a...Hollywood al Festival di Cannes. In un’intervista rilasciata ad Esquire, i divi hanno raccontato com’è stata l’esperienza sul set con l’attore, stroncato da un ictus lo scorso ...

Formula 1 – Il ricordo di Lauda e le difficoltà Renault - Ricciardo spiega : “Niki persona gentile. Stagione? Sarò sincero - ci aspettavamo…” : Nella conferenza stampa di Montecarlo, Daniel Ricciardo svela le sue sensazioni in vista della gara del weekend, parla delle difficoltà della Renault e rivolge un dolce pensiero al compianto Niki Lauda Inizio di stagione non di certo semplice in casa Renault. Nonostante l’arrivo di Daniel Ricciardo, la scuderia non è riuscita a sorprendere nelle prime uscite stagionali, accumulando 12 punti in totale, divisi equamante fra l’ex ...

Fiorentina : maglia ricordo per titolo '69 : ANSA, - FIRENZE, 10 MAG - Domani la Fiorentina renderà omaggio ai campioni dello scudetto 68-69: prima della gara con il Milan sfileranno i giocatori che vinsero il titolo 50 anni fa, sotto la guida ...

Buon ricordo : Girelle di persico al burro e timo : Notizie online in tempo reale del quotidiano La Stampa con foto e video in diretta. Tutti i temi: politica, esteri, cronache, economia, sport, spettacoli, musica, cultura, arte, cinema, tecnologia, motori, i tuoi diritti, design, mare, montagna, salute, donna, lavoro, cucina, salute, meteo. Le notizie di ambiente su ...

Grande Torino - il giorno del ricordo al colle di Superga : Torino - La Torino granata, e non solo, si è radunata per ricordare una formazione leggendaria. A settant'anni dalla tragedia che ha privato il mondo del calcio del Grande Torino, il club e alcune delle icone della storia granata si sono ritrovati nel Duomo - la Basilica di Superga era inagibile per lavori di ristrutturazione - per prendere ...

Tragedia di Superga - il ricordo di Buffon del “Grande Torino” [FOTO] : Uno dei più grandi del calcio italiano e fino all’anno scorso capitano della Juventus. Anche l’attuale portiere del PSG Gigi Buffon ha voluto ricordare il “Grande Torino” a 70 anni dalla Tragedia di Superga. “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto ‘in trasferta’ “, il pensiero del calciatore, che cita ...

Toro e Elefante : fra il ricordo di Superga e gli stadi che parlano di Catania : dell'Italia campione del mondo nel 1982. A Campagnola, nel bergamasco, c'è un impianto col nome dell'ungherese Géza Kertész , mentre nello stadio di Wuppertal, in Germania, c'è una tribuna intitolata ...

