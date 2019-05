Hashish e cocaina nel cruscotto dell’auto | doppio arresto sulla Colombo

Siracusa - in camera da letto pietra di cocaina e Hashish : preso a Ortigia : I carabinieri della Stazione di Ortigia , collaborati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, CT,, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti ...

Hashish - marijuana e cocaina : 30enne trovato con 140 kg di droga - arrestato : Roma – La Sezione Narcotici della Squadra Mobile capitolina ha tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in via Odoardo Giove, un 30enne di origine albanese, verosimilmente impegnato nella consegna per conto di un’associazione. In particolare, nel corso di una mirata attivita’ di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato, ...