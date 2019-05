Contratto di governo | in un anno l’esecutivo Lega-M5S ha mantenuto circa una promessa su

Il test Rixi-Siri e quel Contratto di governo tirato di qua e di là : Il caso del sottosegretario leghista Rixi potrebbe avere effetti dirompenti per la maggioranza. E sulla scia del caso Siri un altro dato va rilevato: la cronica debolezza della formula originaria del contratto di governo...

Rixi - se condannato per peculato via dal governo : è scritto nel Contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni caso” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

Di Maio : "Non mi dimetto - ho chiesto a Conte subito un vertice di governo | Il Contratto non si cambia" : Il leader M5s dopo la sconfitta elettorale: "Non rinunciamo a dire in questo governo le cose con cui non siamo d'accordo, ad arginare cose che non sono nel contratto".

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sperano di arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del Contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...

M5s - Di Maio : “Unico nostro alleato è il Contratto di governo. Ora basta schiaffi - siamo stati troppo buoni” : “Il nostro unico alleato a governo è il contratto di governo, in cui ci sono temi per cui voi ci avete votato alle elezioni politiche del 4 marzo”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio parlando al comizio conclusivo della campagna elettorale del M5s in piazza Bocca della Verità a Roma. “Qualcuno dice: ‘vi siete alleati dopo le elezioni del 4 marzo’, io – ha aggiunto Di Maio – sarò sempre ...

Scuola - Contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Il braccio di ferro tra i due vicepremier sul Contratto di governo : Complice forse la campagna elettorale per le europee del 26 maggio, il clima di scontro a tutto tondo tra M5s e Lega arriva a toccare livelli elevati, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che ormai si 'sfidano' a tambur battente sui temi dell'agenda politica e, soprattutto, sulle misure da sottoporre all'attenzione della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Riunione che, al momento, non risulta ancora convocata e che potrebbe non essere ...

Il Contratto di governo sarà revisionato il 27 maggio? : Il “caso Siri” non è chiuso. Meglio, il “caso Siri” non ha chiuso o sanato le contraddizioni di governo. Anzi, il dopo è più confuso che mai. E ha persino aperto nuovi fronti di contrasto all'interno dell'Esecutivo. Per il Corriere della Sera sono “Migranti e cannabis, le nuove liti”, recita il titolo di apertura della prima pagina. Registra La Stampa: “Il M5s trova il nemico: ‘Salvini si occupi di chi spaccia a Napoli” e scrive di ...

La difesa di Siri davanti ai pm : 'Mai ricevuto denaro da Arata. Gli emendamenti erano coerenti con il Contratto di governo' : ... oltreché di altri componenti del Parlamento, per le loro libere valutazioni e determinazioni; ha evidenziato che questa modalità di azione politica non è in alcun modo suscettibile di essere piegata ...

Salario minimo - Di Maio : “È nel Contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” : “Il Salario minimo è nel contratto di governo, ma anche nei programmi elettorali di Lega e Pd. Quindi sia Lega che Pd devono spiegarmi Perché non votano il Salario il minimo”. Il giorno dopo la festa del Lavoro Luigi Di Maio torna a parlare di Salario minimo. E lo fa presentando il programma per le europee del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega non voterà il Salario minimo, é nel contratto. C’è tanta gente che ...

Siri - Giorgetti : “Ci siamo dati delle regole. In caso di rinvio a giudizio rispetteremo regole Contratto di governo” : Sul caso Siri “nessuna melina”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti che, a margine di un appuntamento elettorale a Genova dichiara che, se arrivasse il rinvio a giudizio del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, il patto di governo Lega-M5S parla chiaro: “Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole che ci siamo dati. E’ chiaro che il rinvio a giudizio ...

"Contratto di governo da onorare" I 5S non tradiscono la Lega col Pd : “Posizionamenti e strategie da vecchia politica non ci interessano. Il Pd voti pure i provvedimenti che ritiene, il Parlamento è sovrano, ma è ovvio che per noi c’è un contratto di governo da onorare con la Lega". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il sottosegretario M5S alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Temi che ho lanciato sono nel Contratto di governo. Se il Pd vuole votarle… ha l’occasione di redimersi” : “I temi che ho lanciato ieri sono nel contratto di governo ma credo che bisogna accelerare su quei temi. E’ chiaro ed evidente che gli interlocutori sono le forze di governo. Poi se il Pd vuole votare quelle proposte avrà l’occasione di redimersi da quanto non ha fatto in questi anni”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all’ambasciata italiana in Polonia. L'articolo Di Maio: “Temi che ho lanciato ...