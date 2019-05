Cagliari | carico segreto sulla nave delle armi | la protesta dei sindacati

Cagliari - nuovo incarico per Andrea Cossu : il dirigente rossoblù diventerà il braccio destro del ds Carli : L’ex giocatore rossoblù è stato inserito nella’area tecnica della prima squadra e lavorerà a stretto contatto con il ds Marcello Carli nuovo incarico dirigenziale per Andrea Cossu: la bandiera del Cagliari entra a far parte dell’area tecnica della prima squadra. Un amore incondizionato per i colori rossoblù con cui ha disputato in 9 stagioni ben 270 partite, con 12 gol e 58 assist. Svestiti i panni del calciatore, Cossu ...