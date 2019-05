Ballando | chi è Elena Braccini | l’ex moglie di Osvaldo che fa il tifo per lui

Chi è l’ex moglie di Osvaldo - il super favorito di Ballando : Tiferà per lui, anche se in passato le ha spezzato il cuore. Elena Braccini è un’affermata designer di gioielli fiorentina, ed è la donna con cui Daniel Osvaldo ha avuto due figlie: Victoria e Maria Helena, di 9 e 6 anni. Questa sera a casa Braccini, Elena e le bambine saranno incollate al televisore a tifare per quel papà così esuberante che ha affascinato tutta Italia, danzando avvinghiato alla sua maestra Veera,in tante performance ad ...

Ballando con le Stelle 2019 : chi vincerà? : Vukotic e Di Pasquale Chi vincerà Ballando con le Stelle 2019? Dopo dieci settimane, stasera si scoprirà finalmente il nome del quattordicesimo vincitore del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A contendersi il titolo sono rimasti in sei, abbinati ad altrettanti maestri: analizziamo brevemente i loro percorsi per capire chi ha la strada più spianata, imprevisti a parte, per entrare nell’albo d’oro del programma. Ettore ...

Ballando con le stelle 2019 - chi vincerà? Anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata : Venerdì 31 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai1, si gioca l’ultima sfida di "Ballando con le stelle", il dance show che ha appassionato milioni di spettatori per oltre due mesi. Un ospite speciale salirà sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Un ballerino straordinario, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida, Ivan Cottini un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della fisicità e ...

Diversity Media Award 2019 a Ballando con le stelle e L'amica geniale - la dichiarazione di Salini : Si è svolta ieri sera la cerimonia di proclamazione dei vincitori dei Diversity Media Awards 2019. L'iniziativa, organizzata dall'associazione no-profit Diversity, ha assegnato i riconoscimenti ai Media (tv, radio, web, cinema, pubblicità, stampa, tg) e ai personaggi che nel 2018 hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante delle persone e delle tematiche legate alla diversità nelle aree Lgbt+ e, per la prima volta, anche di genere e ...

Milly Carlucci : "Difficile dire chi vincerà Ballando" - : Michele Vanossi A un passo dalla finale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci spiega che è davvero difficile fare un pronostico su chi vincerà questa edizione del programma Mancano due giorni alla finale della fortunata edizione 2019 di Ballando con le Stelle, il dance show di Raiuno che quest’anno, ancor di più rispetto alle edizioni precedenti, ha visto sfidarsi sul palcoscenico dell’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, a ...

Ballando con le stelle - la protesta in difesa di Nunzia De Girolamo : "Vergogna - schifo - disgustoso" : Nel mirino del pubblico di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera su Rai 1, ci finiscono i giurati. La ragione? Non aver valutato con un "10" la performance di Nunzia De Girolamo insieme a suo padre: lei l'unica a non ottenere il massimo punteggio. Valutazione che, co

Ascolti TV | Sabato 25 maggio 2019. Amici chiude in bellezza (27%) - Ballando con le Stelle 21.1%-23.4% : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48. Su Canale 5 la finale di Amici 18, in onda dalle 21.13 alle 25.12, ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%; qui gli ...

Da Milena Vukotic a Ettore Bassi - chi sono i finalisti di «Ballando con le stelle 2019» : Ballando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le ...

Ballando con le stelle - dal backstage la foto malandrina di Elisa Isoardi : occhio alla mano del ballerino : Nella seconda semifinale di Ballando con le stelle 2019 - stasera 25 maggio su Raiuno - scende in pista anche Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai 1 si è preparata moltissimo nelle ultime settimane, chi ha seguito La prova del cuoco ha visto come Elisa si sia dedicata al ballo ospitando anche nella

Ballando con le Stelle - dopo la scenata di gelosia Stefano Oradei chiede scusa in diretta a Veera Kinnunen. Il web contro Milly Carlucci : “Una gogna” : dopo la scenata di gelosia e la lite furibonda fuori dagli studi di Ballando con le Stelle riportata dal settimanale “Oggi“, il ballerino Stefano Oradei ha chiesto scusa in diretta tv alla collega e fidanzata Veera Kinnunen nel corso dell’ultima puntata del dance show di Rai1. Tutto è iniziato con alcune indiscrezioni trapelate nelle settimane scorse secondo tra Veera Kinnunen e l’ex calciatore Dani Osvaldo con cui fa ...

Ascolti Ciao Darwin 8 : Bonolis chiude in bellezza battendo Ballando : Ciao Darwin 8, Ascolti di ieri: Paolo Bonolis chiude battendo anche Ballando con le stelle È andata in onda ieri sera una sfida particolare per gli Ascolti televisivi, ovvero quella tra Ciao Darwin 8 – Terre Desolate e Ballando con le stelle. A vincere, come è accaduto per tutte le puntate contro La Corrida, è stato il programma di Paolo Bonolis che ha totalizzato 4.497.000 telespettatori e il 21,71% di share nella prima parte e ...

Stefano Oradei chiede scusa a Vera Kinnunen in diretta a Ballando con le stelle : Questa sera in diretta a Ballando con le stelle è giunto l'epilogo della lite tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Dagospia aveva lanciato lo scoop secondo cui tra l'ex calciatore Dani Osvaldo e la maestra si sarebbe creata una particolare alchimia.Il compagno della maestra aveva manifestato tutta la sua gelosia sia alla ballerina che alla produzione del programma cercando addirittura di bloccare la trasferta di Veera e Osvaldo decisa dal ...

Lasse Matberg : l’infanzia difficile e il futuro in Italia del “vichingo” di Ballando : Lasse Matberg: il passato da vittima di bullismo e le proposte di lavoro in arrivo Lasse Matberg, il “vichingo” dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, arrivato dalla Norvegia ha conquistato gran parte del pubblico Italiano con il suo fisico possente, i lunghi capelli biondi e la simpatia. Nonostante la mole a dir poco imponente […] L'articolo Lasse Matberg: l’infanzia difficile e il futuro in Italia del ...

Ballando con le Stelle 2019 : Manuela Arcuri a rischio? : Infortunio Luca Favilla - Storie Italiane Ballottaggio a rischio per Manuela Arcuri e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2019? Nel corso delle prove settimanali, il professionista si è fatto male, motivo per il quale lo scontro tra la coppia ed Ettore Bassi ed Alessandra Tripoli, previsto per l’inizio della prossima puntata, potrebbe saltare. Eventualità che non consentirebbe all’attrice, già eliminata dal programma, di rientrare ...