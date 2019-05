Anche il Regno Unito accende le prime reti 5G

wired

(Di venerdì 31 maggio 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired) La compagnia telefonica britannica EE (Everything everywhere) è diventata il primo provider a fornire una copertura 5G nel. Il provider si classifica così secondo nel vecchio continente e quarto a livello globale nella corsa alla diffusione di internet mobile di quinta generazione. Dopo la Corea del Sud, gli Stati Uniti e la Svizzera ora è il turno della Gran Bretagna di spuntare la voce “avviare rete 5G” dalla to do list del 2019. La rete per internet mobile ultraveloce di quinta generazione è ora disponibile in parti limitate delle città di Londra, Edimburgo, Cardiff, Belfast, Birmingham e Mster. Come riporta The Verge, la copertura è ancora limitata alle destinazioni prettamente turistiche delle città. A Londra, per esempio, aree come Saint Paul, Covent Garden, Soho, The Strand, Tower Bridge e London Bridge sono le uniche ...

