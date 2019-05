Ue,Tria:non servono manovre correttive

Linkiesta : Il Def era una bugia. Le clausole di salvaguardia ci hanno lasciato in eredità un debito Iva spaventoso. La crescit… - diMartedi : #Zingaretti su #Salvini: 'Il suo piano non si può realizzare e anche Tria ha ammesso che non ci sono i soldi. E' br… - Agenzia_Ansa : #Tria: 'Non servono manovre correttive' #ANSA -

La risposta del governo italiano alla lettera Ue sul debito "è diretta a spiegare alla Commissione europea cosa è accaduto e a dare spiegazioni su quello che ci hanno chiesto: lenon". Così il ministro dell'Economia, che alla vigilia della controlettera attesa a Bruxelles si dice "tranquillo" pur non dettagliando gli argomenti che saranno utilizzati per evitare la procedura di infrazione. E non ha escluso che il deficit 2019 possa essere inferiore al 2,4% previsto dal Def.(Di giovedì 30 maggio 2019)