Twitch | in seguito ai problemi nella sezione di Artifact ora la piattaforma richiederà

(Di giovedì 30 maggio 2019) Le persone che stavano pubblicando video alquanto inappropriati all'interno delladisunon potranno più farlo.Negli ultimi giorni il canale disullastreaming è stato invaso da video che non c'entravano nulla con il gioco di carte collezionabili di Valve. Tra questi video molti erano NSFW e qualcuno è riuscito a trasmettere persino i momenti prima della sparatoria avvenutamoschea di Christchurch.Dopo aver inizialmente impedito lo streaming ai nuovi account, VG247 riporta che il sito ha ripristinato la possibilità. L'unico cambiamento, tuttavia, è che i nuovi streamer suora dovranno abilitare l'autenticazione a due fattori prima di essere in grado di eseguire lo streaming.Leggi altro...

