The Legend' s Cookbook è un libro di cucina ispirato a The Legend of Zelda che ha

(Di giovedì 30 maggio 2019) Se amate il mondo di Theofquanto amatere allora questa notizia fa al caso vostro.All'interno di Kickstarter, come riporta Play Crazy Game, è presente una deliziosa iniziativa dedicata alla pubblicazione di undi ricettesoprattutto al mondo di Theof: Breath of the Wild.Dai piatti speziati che consentono di resistere al freddo a quelli rinfrescanti che portano sollievo nelle giornate torride arrivando fino alla creazione di diversi tipi di pozioni, il mondo culinario di Breath of the Wild viene trasferito in questo.Leggi altro...

