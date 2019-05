Orribile incidente in India | donna decapitata dall’ascensore a causa degli auricolari

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Orrore in. Unaè mortain ascensore in unche ha dell’assurdo. Sushila Vishwakarma,na di 48 anni, è morta mentre era nell’ascensore di una fabbrica che produce plastica nella città di Vadodara, nello stato occidentale del Gujarat. La polizia crede che l’possa essere statoto dagliche Sushila stava indossando che si sono incastrati nella porta dell’ascensore a griglia pieghevole. Sushila, originaria dell’Uttar Pradesh, era arrivata per il suo turno delle 8 del mattino e aveva preso l’ascensore dal piano terra al 4° piano, dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare. La testa della poveraè stata trovata al piano terra, con ancora glinelle orecchie, mentre il corpo è stato portato su fino al 4° piano, riporta l’n Express. Non è stato subito chiaro cosa abbiato il terrificante, ma ...

