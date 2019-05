Oroscopo Capricorno | giugno | difficoltà per i sentimenti

Oroscopo Capricorno - giugno : novità in campo professionale grazie al transito di Saturno : Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo mese, quali progetti avranno gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno? Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 per il decimo segno dello Zodiaco. Con il transito di Saturno e Urano il mese di giugno si rivelerà interessante per i nati sotto il segno del Capricorno, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove potrebbero nascere delle ...

Oroscopo estate - Capricorno : abili sul lavoro - salute in calo : Per voi nativi del segno del Capricorno questa estate 2019 sarà positiva per il successo lavorativo e la creatività, sempre da utilizzare sul posto di lavoro. In amore ci sarà tanta complicità e voglia di fare progetti, e i litigi saranno presenti solamente per dei motivi che richiedono massima serietà. Date un occhio alla salute, perché non sarà delle migliori, purtroppo. Amore e affetti Le coppie fresche saranno le predilette da Giove, perché ...

L'Oroscopo di domani 29 maggio : Capricorno determinato - Scorpione rinato : L'oroscopo di mercoledì smuove tutti i segni zodiacali dal loro torpore emotivo, spronandoli ad impegnarsi di più, approfondendo le loro potenzialità in ambito professionale e sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di mercoledì Ariete: cercate di dedicare maggiore tempo a voi stessi, gli impegni vi assorbono più del dovuto e avete bisogno di un po' di relax. La Luna nel vostro cielo punta un riflettore ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 28 maggio : Scorpione magnetico - Capricorno innamorato : Le previsioni astrologiche di martedì sono ricche di contenuti e promettono nuove conquiste amorose. L'oroscopo dell'amore per i single, elargendo gli influssi astrali fortunati, aiuta ciascun simbolo zodiacale a raggiungere la felicità. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: accantonate per un po' i vostri impegni lavorativi e regalatevi un momento tutto vostro per approfondire nuovi amori. Avete bisogno di staccare la ...

L'Oroscopo di domani 27 maggio : Capricorno comprensivo - Pesci armonioso : L'oroscopo di domani garantisce splendide opportunità lavorative e occasioni per ciascun segno zodiacale, basterà soltanto concretizzare i consigli elargiti nelle seguenti previsioni astrologiche fortunate. L'oroscopo di lunedì Ariete: Urano che è proprio lì dietro l'angolo, poiché nel domicilio del Toro vi crea qualche imprevisto sul lavoro. Ma saprete affrontarlo al meglio, trovando la soluzione giusta, grazie a un Saturno razionale nel ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 26 maggio : Leone precipitoso - Capricorno pratico : L'oroscopo dell'amore per i single offre uno spunto in più a ciascun segno zodiacale per raggiungere la felicità e concretizzare i propri sogni. Le previsioni astrologiche di domenica approfondiscono le emozioni in modo dettagliato. I cuori solitari e L'oroscopo dell'amore Ariete: ottimisti e pieni di vita, sarete molto aperti nei confronti delle amicizie già esistenti e approfondirete anche le nuove conoscenze con spirito positivo. Seguite il ...

Oroscopo del giorno 26 maggio : sottotono l'amore per il Capricorno : Una nuova domenica del mese di maggio sta per giungere. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali? Di seguito le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per la giornata di domenica 26 maggio 2019, da Ariete a Pesci. Ariete: in questa giornata potrete rivivere dei bei momenti con le persone che amate. È un periodo interessante per l'amore, anche i single potrebbero fare degli incontri, non ...

L'Oroscopo di domani 25 maggio : Scorpione impaziente - Capricorno insoddisfatto : L'oroscopo di sabato punta un riflettore sullo stato d'animo dei simboli zodiacali e le previsioni astrologiche diventano il mezzo per rivoluzionare la propria sfera affettiva, come indicato dai transiti planetari favorevoli. Rivoluzione emotiva nelL'oroscopo di sabato Ariete: preparatevi ad alcuni cambiamenti positivi che interessano la sfera lavorativa e concretizzano le energie di Mercurio e Sole in aspetto favorevole. Attendevate da tempo ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 25 maggio : Capricorno combattivo - Leone in crisi : L'oroscopo dell'amore di coppia introduce un innovativo modo di amare, che ciascun segno zodiacale dovrebbe adottare per raggiungere la felicità sentimentale. Le seguenti previsioni astrali indicano così una via alternativa per ottenere benessere e serenità. Astri e oroscopo dell'amore di sabato dall'Ariete alla Vergine Ariete: Marte in quadratura vi scombussola un po' e innesca delle discussioni con il partner, forse derivanti da difficoltà ...

Oroscopo 25 maggio : Capricorno sulle spine : Inizia un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, l'ultimo del mese di maggio 2019. Vediamo cosa riserva questo periodo ai nati sotto un particolare segno e quali novità porterà la fine del mese e la giornata del 25 maggio 2019. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: in questa giornata meglio non disperdere troppo le energie. I lavori part time e i contatti in generale sono ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 22 maggio : Capricorno insicuro - Pesci grintoso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì elargisce delle dritte utili per migliorare i rapporti sentimentali. Le previsioni astrali seguenti approfondiranno le relazioni a due mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna vi disturba alquanto dal domicilio del Capricorno, poiché approfondisce alcune emozioni da voi celate. Potreste passare da un'eccessiva gelosia ...

Oroscopo 22 maggio : per il Capricorno nuove responsabilità : Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le predizioni e l'Oroscopo di mercoledì 22 maggio 2019, con tutte le novità ed i cambiamenti rilevanti che porteranno ai vari segni le stelle e pianeti in amore, lavoro e salute. Oroscopo dei segni da Aprile a Vergine del 22 maggio Ariete: sarà una giornata importante per voi, questo è un momento interessante per sviluppare i progetti dell'immediato ...

L'Oroscopo di domani 21 maggio : Cancro coraggioso - Capricorno sereno : L'oroscopo di domani punta un riflettore sulle opportunità professionali e sugli affetti, indicando una via da seguire per raggiungere la serenità e il benessere. Le previsioni astrali approfondiscono le sensazioni di ciascun segno zodiacale, con precisione e affidabilità. Buone opportunità nelL'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: otterrete i riconoscimenti meritati in ambito lavorativo, dopo il faticoso lavoro svolto e sarete ...

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Capricorno - buon periodo per l'amore : Inizia una nuova settimana del mese di maggio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle riguardanti il periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 maggio. Astrologia della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 Ariete: in questa settimana vivrete un momento di recupero, ci saranno delle buone occasioni soprattutto nel weekend. In campo lavorativo non mancheranno delle novità, ...