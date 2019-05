Operai sulla torre di piazza Castello a Torino | Abbiamo lavorato | ora pagate

Incidenti sul lavoro - Operai o di 51 anni muore nel porto di Livorno : colpo alla testa durante le manovre sulla Moby Kiss : Un operaio di 51 anni , di Torre del Greco, è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Livorno . Il 51enne era dipendente Moby e stava lavorando a bordo della Moby Kiss , attraccata alla calata Carrara, un’area di imbarco e sbarco in particolare di traghetti. Secondo una prima ricostruzione della Polmare, il dipendente Moby stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando un portellone ...

Ambiente : prima udienza nel processo ‘eternit bis’ sulla morte di 8 Operai bagnoli : “Il magnate svizzero non riuscira’ ad impedirci di supportare l’azione del Pubblico Ministero nell’istanza di giustizia per le morti di amianto in Eternit bagnoli. Nella prossima udienza, insisteremo in maniera determinata perche’ tutte le eccezioni siano rigettate”. Queste le parole di Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto, al termine della prima udienza dibattimentale del ...