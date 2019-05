L’intelligenza artificiale che controlla la qualità della pizza

Salute - Benanti : “Rischi se L’intelligenza artificiale punta a sostituire il medico” : Algoritmi in grado di analizzare enormi banche dati, per accelerare la diagnosi o la ricerca di nuove cure. “Ma cosa succede se l’intelligenza artificiale, anziché essere usata per aiutare il medico, viene impiegata piuttosto per ottimizzare i costi? In questo caso il rischio è quello di affidarsi a un responso oracolare che si sostituisce al medico stesso, rimpiazzandolo”, con una serie di problemi etici e rischi per la ...

Misurare l’inquinamento delle centrali elettriche con L’intelligenza artificiale : Presto, l’intelligenza artificiale potrebbe anche monitorare le emissioni di CO2. WattTime, una non-profit specializzata in Ai, ha intenzione di usare gli algoritmi per capire quanto inquinano le centrali elettriche nel mondo e creare con queste informazioni un database pubblico, aggiornato in tempo reale, che tutti possono consultare. Il piano è molto ambizioso, ma è già stato finanziato con 1.7 milioni di dollari da Google.org, il ...

Autismo : L’intelligenza artificiale scova nuove mutazioni chiave : Usando l’intelligenza artificiale, un team guidato da studiosi della Princeton University ha identificato l’impatto di nuove mutazioni genetiche nelle persone con Autismo. Molte mutazioni nel Dna che contribuiscono alla malattia non sono nei geni, ma si trovano invece nella parte del genoma una volta considerato “spazzatura”. Anche se gli scienziati hanno recentemente capito che questi filamenti di Dna svolgono ...

Nick Bostrom : La vera minaccia è L’intelligenza artificiale - non il cambiamento climatico : "La più grande minaccia per l'umanità non è il cambiamento climatico ma l'Intelligenza artificiale". A dirlo è Nick Bostrom, professore di filosofia all'Università di Oxford, uno dei massimi esperti in materia. L'intervento arriva in un momento particolarmente delicato, in cui sembra inarrestabile il progresso della tecnologia. Bostrom, filosofo e autore di libri come "Superintelligenza. Tendenze, pericoli e strategie", ha confidato la sua ...

Caroline Lair al Wired Next Fest : “L’intelligenza artificiale del futuro deve essere imparziale” : Imparzialità è la parola chiave per l’intelligenza artificiale del futuro. Lo sostiene Caroline Lair, imprenditrice del settore e fondatrice del collettivo Women in Ai. Un gruppo attivo in oltre 80 Paesi che riunisce più di 1.800 donne che si occupano di intelligenza artificiale. Obiettivo, rivendicare il ruolo delle donne in un settore in cui “rappresentano appena il 22% della forza lavoro”. “In realtà è un problema soprattutto in Occidente”, ...

L’intelligenza artificiale è più brava dei radiologi a individuare il tumore ai polmoni : (immagine: Getty Images) Un preludio al futuro della medicina. Le intelligenze artificiali (Ia) presto potrebbero affiancare i clinici anche sul campo della prevenzione e della diagnosi precoce. Un assaggio arriva dalla ricerca realizzata da Google in collaborazione con alcuni centri medici statunitensi per testare un algoritmo di machine learning in grado di riconoscere a partire dalle Tac di pazienti a rischio (fumatori) piccoli tumori ...

Tumore al polmone : L’intelligenza artificiale di Google batte il medico nella diagnosi : Intelligenza artificiale ‘targata’ Google Health batte radiologi esperti nella diagnosi precoce del Tumore ai polmoni. Un nuovo sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare piccoli noduli polmonari maligni dalle tomografie computerizzate al torace, “con prestazioni analoghe o superiori a quelle di radiologi esperti“, è descritto dal team di ricercatori del Google Health Research di Mountain View e della ...

Il micio domestico diventa una tigre con L’intelligenza artificiale di Nvidia : Oltre ai volti umani, l’Intelligenza Artificiale di Nvidia è capace di cambiare anche il muso degli animali domestici. Grazie a un nuovo algoritmo pubblicato online, il micio domestico può diventare una tigre, l’amabile cagnolino un lupo, ad esempio. Il merito è del progetto PetSwap, che ha adattato la già nota tecnica di deepfakes per applicarla ad animali, uccelli, ma anche cibi e fiori. Si parte da un’immagine che ritrae ...

L’intelligenza artificiale nei tribunali fa ancora paura. Ma in realtà può essere davvero d’aiuto : I giuristi si allarmano per le macchine, per la robotica che sta invadendo le nostre vite e per le sperimentazioni di intelligenza artificiale. Taluni si scagliano contro questi mostri che renderebbero l’uomo un cyborg senza coscienza, distruggendo millenni di pensiero umanista e antropocentrico. Altri si dannano per comprendere le responsabilità per danni causati dalle macchine intelligenti: basti pensare a quali controversie potranno nascere ...

Alzheimer - così L’intelligenza artificiale aiuta a recuperare i ricordi svaniti : Una memoria virtuale, di riserva, a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. Un prezioso alleato per le persone colpite dall’Alzheimer, nelle prime fasi dopo la diagnosi della malattia, scandita da perdita di memoria e disorientamento. Si chiama ‘Chat Yourself’ ed è un esempio di applicazione dell’intelligenza artificiale contro le demenze, che aiuta chi soffre di Alzheimer a ricordare aspetti fondamentali della propria vita: ...

Gli enigmi dell’archeologia? Ora si risolvono con L’intelligenza artificiale : Usare l’intelligenza artificiale per risolvere uno dei “puzzle” più complessi che impegna gli archeologi da sempre, ovvero riconoscere e mettere insieme le migliaia di frammenti ceramici che emergono abitualmente durante gli scavi. E’ questo il risultato di ArchAIDE, un progetto europeo coordinato dal Laboratorio MAPPA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa che ha portato alla realizzazione di una innovativa App ...

Fashion Flair - la prima collezione di moda co-creata dalL’intelligenza artificiale di Huawei e da Annakiki : Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Una sfilata unica al mondo è quella che è andata in scena a Milano il 9 maggio. Di fronte a un parterre composto da celebrity nazionali e internazionali e ...

L’intelligenza artificiale di Huawei P30 crea una collezione di moda : (Foto: Huawei) L’intelligenza artificiale non è un’innovazione solamente fredda e razionale, ma ha ormai raggiunto livelli evolutivi così alti e sorprendenti da poter co-firmare addirittura una collezione di moda. Il primo progetto sperimentale di questo tipo ha dato alla luce la speciale applicazione Fashion Flair, vedendo come autori di una capsule collection da un lato proprio l’A.I. a bordo dei top di gamma Huawei P30 e ...

Ricerca : L’intelligenza artificiale “svela” la depressione nelle parole dei bimbi : Intelligenza artificiale in aiuto di psichiatri e psicologi, per ‘svelare’ segni di depressione nei bimbi. Un algoritmo si è rivelato in grado di rilevare i segnali di ansia e depressione nei discorsi dei bambini, aprendo così la strada a una nuova tecnica facile e veloce per diagnosticare condizioni difficili da individuare e spesso trascurate nei giovanissimi pazienti. E’ quanto emerge da una Ricerca pubblicata sul ...