Harry Styles e la manicure di che impazza sul web

Gucci sceglie ancora Harry Styles per il Men’s Tailoring Pre-Fall 2019 : Harry Styles ancora una volta protagonista della campagna pubblicitaria per la collezione Men2019;s Tailoring Pre-Fall 2019 di Gucci, questa volta in una nuova e singolare ambientazione che mette in risalto il gusto di Alessandro Michele - direttore creativo della Maison - per l'anti-convenzionale e l'antico. Gli scatti sono di Harmony Korine - artista, regista e fotografo -, e ritraggono il cantante, cantautore e attore britannico ...

L'ultimo incontro tra Kendall Jenner e Harry Styles ha acceso i gossip su un ritorno di fiamma : Rumors che non sarebbero piaciuti a Ben Simmons

Harry Styles è stato avvistato al concerto delle Blackpink : Adoriamo <3

Da Harry Styles ad «After» : l’intervista ai protagonisti del film già fenomeno : After è uno tra i più eclatanti casi di letteratura fluida, democratica e moderna. Dietro la genesi del romanzo, primo capitolo di una saga composta da cinque volumi, non c’è il sudore di uno scrittore di professione, ma il guizzo di una madre americana. Una giovane che, nel bel mezzo delle proprie, ordinarie giornate, ha scaricato Wattpad e compulsato sul proprio cellulare fino a tirare fuori da quella piccola tastiera virtuale un libro fatto e ...

"Sign of the Times" compie due anni e Harry Styles ha qualcosa da dire ai fan : <3