Gianmarco Negri | intervista completa in esclusiva per Vanity Fair

(Di giovedì 30 maggio 2019) La parola a, 40 anni, avvocato civilista, neo sindaco di Tromello, un paese di 3700 abitanti in provincia di Pavia.è il primo transessuale in Italia a essere eletto sindaco: «Non è un segreto per nessuno: io sono un uomo transessuale o transgender che dir si voglia. Sono nato Maria e ho fatto un percorso per congiungermi al genere maschile a cui sentivo di appartenere. Spero che questa elezione a sindaco faccia capire alla gente che essere LGBTQI…ABC e chi più ne ha più ne metta, è una parte della vita di una persona, non caratterizza la persona. Poi, per il resto, siamo normali: avvocati, medici, ingegneri, lavoratori, studenti, operai, parrucchieri. Siamo normali cittadini»., l’anno scorso, si è raccontato a Chiara Francini nel programma per la F-TV Love me gender (canale 135 di Sky), in onda di nuovo dal 12 giugno alle 21.10. Riprese e ...

