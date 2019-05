Formula 1 | Steiner si scaglia contro gli steward | “alcuni non hanno idea | ignorano cose

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il team principal della Haas si ètogli, accusandoli di aver preso decisioni diverse riguardo due situazioni simili Gunthertorna all’attacco degli, il motivo riguarda quanto accaduto nella Q2 delle qualifiche del Gp di Monaco, dove Pierre Gasly ha ostacolato Romain Grosjean impedendogli di ottenere un crono utile per accedere alla Q3. Photo4/LaPresse Il francese della Red Bull ha ricevuto tre posizioni in griglia di penalità e un punto sulla Superlicenza, stessa sorte toccata proprio a Grosjean in Bahrain, quando involontariamente aveva ostacolato Norris senza però compromettere le sue qualifiche. Casi uguali ma conseguenze diverse, chespintoa sbottare: “non ha senso rialzare un polverone, perché nessuno fa comunque nulla. Che cosa puoi fare? Quante volte devo dirlo? È come un disco rotto. Alcuni...

FormulaPassion : #F1 #Steiner nuovamente furioso con gli steward -