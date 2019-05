Cari Vip | non pubblicizzate “cure sperimentali”

ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il comunicato di Brainstorm, nel quale si informa che il giovane Paolo Palumbo, affetto da Sla, non sarebbe stato accettato per un trattamento in sperimentazione negli Stati Uniti e in Israele, suscita profonda tristezza. Non è chiaro cosa sia accaduto. Forse qualcuno ha abusato della sofferenza e f

BennonsAndreaw : RT @carmenmalmassar: Io vorrei ringraziare sentitamente i cari vip @IvanoMarescotti @FiorellaMannoia & C che hanno condannato senza appello… - leonardicarmen : RT @carmenmalmassar: Io vorrei ringraziare sentitamente i cari vip @IvanoMarescotti @FiorellaMannoia & C che hanno condannato senza appello… - il_brigante07 : RT @carmenmalmassar: Io vorrei ringraziare sentitamente i cari vip @IvanoMarescotti @FiorellaMannoia & C che hanno condannato senza appello… -