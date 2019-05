Bologna | giovane insegnante calabrese muore in un tragico incidente stradale

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Unaha perso la vita a causa di un drammaticomentre si trovava nella città di. La donna stava viaggiando a bordo della sua autovettura insieme a suo figlio di soli 6 anni, quando probabilmente a causa di un malore è andata a sbattere in modo drammatico contro un albero posto in un'aiuola. Il figlio è rimasto fortunatamente illeso. Per lei invece, nonostante il tempestivo soccorso dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. 40ennea causa di un sinistro aSi chiamava Valeria Montalto e aveva 40 anni lache nella giornata di ieri 29 maggio, ha drammaticamente perso la vita mentre si trovava a bordo della sua auto insieme a suo figlio di 6 anni. La donna era originaria di Lamezia Terme e si era trasferita a, precisamente nel comune di Zola Predosa per motivi di lavoro, infatti svolgeva ...

