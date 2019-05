Beautiful | Daniel McVicar accusato di maltrattamenti | inizia il processo a Torino

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019)è l'attore statunitense noto in Italia per aver interpretato, per circa 22 anni, il ruolo di Clarke Garrison nella soap opera, in onda su Canale 5.Oggi, a, avrà inizio ilche vede imputato l'attore 60enne,diin famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare.diil30 maggio 2019 14:47.

