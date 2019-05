Annullata la registrazione delle audizioni di X Factor 13 | si cercano ancora i giudici

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Risultaladi X13. La motivazione è nella mancanza deiche avrebbero dovuto già essere designati per le nuova edizione e chemancano all'appello, se si fa eccezione per la conferma di Mara Maionchi che torna al banco per la sua terza edizione consecutiva. Oltre al nome di Mara Maionchi, va ad aggiungersi anche quello di Sfera Ebbasta che quindi conquista unapoltrone dopo che il suo ingaggio venne bloccato da un veto di Fedez, così come accadde per la chiamata a The Voice of Italy che si concluse in un niente di fatto dopo che venne ostacolata la sua presenza dopo la strage di Corinaldo nella quale persero la vita 6 persone che attendevano di assistere a un suo dj set. Come riporta Il Resto del Carlino, le registrazioni sarebbero slittate per problemi organizzativi e qualche ritardo, mentre sembra certa la ...

OptiMagazine : Annullata la registrazione delle audizioni di #XF13, si cercano ancora i giudici tra conferme e rumors… -