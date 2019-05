A 96 anni chiama i carabinieri | “Un’auto non mi fa uscire di casa” Ma voleva solo

Brindisi - a 96 anni chiama i carabinieri : “Mi serve aiuto” - ma voleva solo un po’ di compagnia : Un anziano signore di 96 anni di Villa Castelli, nella provincia di Brindisi, ha chiamato la centrale del 112 per dire che aveva un problema: non poteva uscire di casa a causa di un'auto davanti alla sua porta. Hanno quindi mandato una pattuglia da lui, e i carabinieri intervenuti ben presto si sono resi conto che il "problema" del nonnino era un altro.Continua a leggere

Bambino di due anni trovato morto in casa : il papà chiama i soccorsi e scappa : trovato senza vita un Bambino di due anni questa mattina a Milano in zona San Siro. A chiamare i soccorsi è stato il padre...

Melissa morta nell'attentato alla scuola : 7 anni dopo l'amica del cuore chiama così la figlia : Ce n'è uno in particolare, scritto da Selena: A poco meno da una data importante ormai per noi è venuta al mondo Lei. Lei che ci riempirà i giorni di gioie immense, lei che solo nel chiamarla per ...

Magalli lascia la fidanzata di 22 anni. 'All ennesima videochiamata notturna ho detto basta' : E' finita la relazione fra Giancarlo Magalli e la 22enne Giada Fusaro. Lo ha rivelato lo stesso conduttore 71enne, che in un'intervista al settimanale 'Gente' ha raccontato: 'Sicuramente la differenza ...

La MotoGp chiama - Lewis Hamilton risponde… presente : la sorprendente ammissione del pilota britannico [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha ammesso nelle sue Instagram Stories di non veder l’ora di guidare una MotoGp La Formula 1 è il suo mondo, ma Lewis Hamilton non ha mai nascosto di voler provare anche una MotoGp. Il pilota britannico non ha perso l’occasione nemmeno questa volta per confermare questa sua passione, rispondendo alle domande dei fan nelle sue Instagram Stories. Il primo quesito rivolto al campione del mondo è stato ...

Germania - si risveglia dal coma dopo 28 anni - e chiama il figlio : La prima parola che ha pronunciato, quando si è risvegliata da un coma lungo quasi trent’anni, è stata il nome di suo figlio, Omar. Munira Abdulla lo teneva in braccio, quando, nel 1991, l’auto su cui viaggiava si è scontrata contro un bus. Omar Webair, che oggi ha 32 anni e se l’era cavata con qualche ferite lieve, descrive il risveglio della madre come un miracolo. «Era seduta con me sul sedile posteriore e, quando si è accorta di quello che ...

Ivrea - a 12 anni chiama i carabinieri e fa arrestare il papà che picchia la mamma : Il ragazzino si è chiuso in camera e ha dato l'allarme: "Venite, presto". L'uomo arrestato per maltrattamenti

Ivrea - un ragazzino di 12 anni chiama i carabinieri e fa arrestare il papà che picchia la mamma : "papà sta facendo del male a mia madre" ha detto ai militari che hanno arrestato l'uomo di 45 anni, agente di commercio

Finisce in coma per salvare il figlio - dopo 27 anni lo chiama sentendolo litigare in ospedale : La donna aveva salvato da un incidente stradale il figlio di appena 4 anni facendogli da scudo ma era finita in coma. dopo 27 anni ha improvvisamente riacquistato la capacità di parlare cercando di chiamare proprio il figlio, ormai adulto, dopo averlo sentito litigare nella sua stanza in ospedale.Continua a leggere

Accoltella la moglie - la figlia di 12 anni chiama i carabinieri e la salva : E' stata Accoltellata per gelosia dal marito davanti ai suoi tre bambini. E a salvarle la vita è stata proprio sua figlia, che ha chiesto aiuto ai carabinieri al telefono. A sventare a Roma quello che rischiava di essere l'ennesimo femminicidio è stata una bambina di 12 anni. Il padre, invece, è stato arrestato dai militari per tentato omicidio dopo essersi barricato con i figli in casa mentre la donna era in strada nel ...

Mamma beve whisky e cola con il marito e muore. I soccorsi chiamati dalla figlia di 12 anni : Mamma 29enne di quattro figli voleva trascorrere una serata rilassante in casa con il marito. Sdraiati sul divano, i due avrebbero passato il tempo a bere whisky e cola . Il marito, forse per la ...

Trovato alle Filippine un ‘parente’ dell’Homo sapiens : si chiama Homo luzonensis e visse oltre 50 mila anni fa [GALLERY] : L’Homo sapiens ha fatto parte, nel corso dei secoli, di una grande famiglia, che si scopre essere sempre più vasta e numerosa. alle Filippine è stato scoperto un suo nuovo parente molto più piccolo, vissuto oltre 50.000 anni fa e ribattezzato Homo luzonensis, dall’Isola di Luzon in cui sono stati rinvenuti i resti ossei. Il ritrovamento, pubblicato sulla rivista Nature e guidato dal Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, mette ...

Fisher-Price richiama 5 milioni di culle : 32 morti sospette negli ultimi 10 anni : MILANO - Mattel ha annunciato il richiamo di 4,7 milioni di culle a marchio Fisher-Price dopo che diverse segnalazioni hanno indicato il prodotto come possibile causa delle morti di 32 bambini dal ...