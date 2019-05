Trial | secondo appuntamento stagionale in Valtellina | domenica la gara con Grattarola

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Indi scena il: sabato le qualifiche,lacon Matteoleader della top class TR1 Osservata una prolungata sosta, resasi necessaria per favorire la buona riuscita degli eventi di connotazione internazionale tra Mondiale ed Europeo, il Campionato Italianoritorna in azione. A Gerola Alta, comune montano della provincia di Sondrio affermatosi come moderna e dinamica destinazione del turismo alpino lombardo e del Nord Italia, la massima espressione della specialità riaccende i motori per ilround. In un evento che sancisce il gradito ritorno della serie tricolore ine, dopo l’esperienza del 1994, proprio a Gerola Alta, l’Italianoconsolida il connubio “Turismo e Sport” in una location di prim’ordine situata sulla testata della Valgerola. Sul piano prettamente ...

TalentiAzzurri : Superlativo secondo posto di Carlo Alberto Rabino al primo Round Mondiale Trial125 2019 ???? #talentiazzurrifmi… - 910_purz : 4x4 - SECONDO TEST SAMURAI TRIAL #4X4 #RACINGISLIVE -