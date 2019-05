Si suicida a 16 anni | la rabbia dei genitori | “Vittima di bulli e abusata | nessuno l’ha

Sergio Claudio Perroni - lo scrittore si è suicidato sparandosi un colpo alla tempia in mezzo alla strada a Taormina : aveva 63 anni : Si è sparato un colpo di pistola alla tempia in mezzo alla strada, nel pieno centro di Taormina, in Sicilia, sotto gli sguardi esterrefatti di alcuni automobilisti che passavano di lì. Così è morto all’età di 63 anni lo scrittore Sergio Claudio Perroni. È successo intorno alle 10 del mattino di sabato 25 maggio in via Roma, all’altezza nella zona del belvedere. A spingerlo a compiere questo gesto estremo sono stati i gravi problemi ...

Dopo anni ottiene l’autorizzazione a sbloccare l’iPhone del marito morto suicida : la storia di Rachel : Sono serviti tre anni di battaglie legali a Rachel Thompson per convincere la Apple a sbloccare l’iPhone del marito morto suicida. Più di mille giorni perché un giudice della Central London County Court ordinasse al gigante della Silicon Valley di lasciare alla moglie libero accesso alle foto scattate alla figlia Matilda e conservate sul suo iCloud. La storia di Rachel e Matt inizia all’università e nel 2009, Dopo dieci anni di matrimonio ...

Netflix - l'ira di una madre britannica : «Mia figlia suicida dopo aver visto Tredici - va vietata» : «Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix Tredici. Dovrebbe essere vietata». Lo sfogo è della mamma di Jessica Scatterson che si è tolta la...

Padova - narcotizza il figlio di cinque anni per poi suicidarsi : arrestata : A Padova tra la notte del 29 e 30 aprile scorso è avvenuta una terribile tragedia. Una mamma residente nel Padovano è stata arrestata in flagranza, con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La donna ha cercato di uccidere il suo bambino di 5 anni, somministrandogli alcune dosi di benzodiazepine. Il piano terribile della donna prospettava l'assassinio del piccolo e in seguito il proprio suicidio. La signora in forte stato confusionale ha preso ...

Padova - madre narcotizza il figlio di cinque anni per ucciderlo e poi suicidarsi : Metà del suo piano, l'aveva già portato a termine. Però, in qualche modo, cercava un'ancora di salvezza, seppure in modalità contraddittorie e disperate. E' stato grazie a dei messaggi vocali inviati ai parenti che il progetto omicida suicida di una mamma di Padova è stato sventato: aveva narcotizzato il figlio di 5 anni con benzodiazepine, farmaci ansiolitici, con l'intento di ucciderlo e stava per suicidarsi. Due giorni fa è stata bloccata dai ...

Padova - droga il figlio di 5 anni per ucciderlo e poi suicidarsi : “Voglio farla finita” : Una mamma di Padova è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato dopo aver provato a narcotizzare il figlio di 5 anni, imbottendolo di benzodiazepine, per ucciderlo e poi suicidarsi. Tramite alcune note vocali ha annunciato il suo piano ai familiari, che hanno avvertito le forze dell'ordine. Il bimbo, trovato privo di sensi, è stato ricoverato ed è ora fuori pericolo.

Mamma narcotizza il figlio di 5 anni per ucciderlo e suicidarsi : Aveva imbottito di benzodiazepine il figlio di 5 anni con l'intento di ucciderlo e poi suicidarsi una donna padovana che è stata intercettata dai Carabinieri mentre era in auto con il...

Torino - medico si uccide con un’iniezione : nel 2017 si era suicidato il figlio di 15 anni : Un medico di famiglia di San Benigno Canavese, nel Torinese, è morto in un albergo di Cairo Montenotte, nella provincia di Savona. Si sarebbe suicidato con un'iniezione. Un anno e mezzo fa il figlio quindicenne si era sparato in casa con uno dei suoi fucili da caccia: non si era mai ripreso da quella tragedia.Continua a leggere

Ragusa - Alice uccisa a 33 anni dal marito suicida. Scriveva : “Amo la vita e tutto ciò che mi da” : Alice Bredice, 33 anni, è stata uccisa dal marito Simone Cosentino, poliziotto in servizio alla Questura di Ragusa, che si è poi suicidato. A dare l'allarme le loro figlie di 6 e 7 anni, che sono rimaste illese. Ignoti i motivi del gesto: la coppia, sposata da 8 anni, era considerata molto affiatata, come confermano i messaggi lasciati da entrambi sui social network: "Tu quando manchi manca qualcosa di bello".

Adebayor si confessa 'A 16 anni volevo suicidarmi - un amico mi ha salvato' : LONDRA - Togolese, classe 1984, Emmanuel Adebayor è stato uno degli attaccanti più forti ad aver militato in Premier League. Oggi, a 35 anni, veste la maglia dell'Istanbul Basaksehir e in un'...

Emmanuel Adebayor : 'A 16 anni ho pensato di suicidarmi - ero depresso' : "Ero sotto pressione, mi sono chiesto a cosa servissi così sono andato nella farmacia sotto casa e ho comprato diverse scatole di medicinali. Avevo tutto pronto, ero pronto ma poi ho chiamato il mio ...

Eleonora - morta suicida a 35 anni la wedding planner dei vip. Il biglietto ai genitori prima del gesto estremo : La wedding planner Eleonora Rioda a 35 anni era riuscita a diventare l'organizzatrice di matrimoni più blasonata di Venezia, e non solo, cercata da star e vip di ogni parte del mondo, ma il suo ...

Un giovane di 16 anni si suicida dopo aver ricevuto il divieto di giocare a PUBG : PUBG (specialmente la sua versione mobile) è molto popolare in Asia, conta infatti circa 30 milioni di giocatori. Purtroppo però, anche oggi siamo qui a parlarvi dell'ennesima morte legata al gioco.Come riporta Dexerto, un ragazzino di soli 16 anni residente nell'Hyderabad (India del Sud) si è suicidato dopo aver ricevuto il divieto da parte dei genitori di giocare a PUBG. Secondo le fonti locali, il ragazzo era diventato dipendente dal battle ...

Kabir Bedi parla del figlio morto suicida a 26 anni : “Era schizofrenico - non poteva più vivere così” : “Avevo 3 figli, ora ne rimangono 2. Ho perso mio figlio Siddharth, soffriva di schizofrenia“. Sono passati ventidue anni da quel lutto e ora Kabir Bedi ha deciso di ricordare quei momenti drammatici. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l’attore, noto per aver interpretato il ruolo di Sandokan, ha parlato dei motivi che spinsero suo figlio a togliersi la vita a soli 26 anni nel 1997. “Non c’è dolore più grande della ...