Neymar | il ct Tite decide di levargli la fascia di capitano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Come un fulmine a ciel sereno arriva oggi la notizia che il commissario tecnico del Brasileha preso la decisione di togliere ladial giocatore attualmente più rappresentativo dei verdeoro,.Estero, Sudamerica,, Brasile / La conferma, da parte della federazione brasiliana, si è avuta tramite un tweet di ieri mattina che tutti hanno potuto leggere; sarà il veterano Dani Alves a raccoglierne l’eredità, almeno durante la Copa América che scatterà il prossimo 14 giugno proprio in Brasile.Il motivo di tale decisione è dovuto principalmente al comportamento avuto dal giocatore al termine della finale persa contro il Rennes in Coppa di Francia, quando colpì un tifoso rivale reo di averlo schernito. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una stagione non felice per lui (sotto tutti i punti di vista) e da qui la decisione di una ...

