M5S | si vota la fiducia a Di Maio «Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa»

BRIATORE : 'EUROPEE? AVREI VOTATO SALVINI'/ 'M5S sono nulli. E su Berlusconi dico...' : Flavio BRIATORE a tutto campo sulla politica italiana dopo le Europee: 'Salvini ora lasci stare le piazze. Berlusconi? Circondato da pachidermi'.

Elezioni europee 2019 : voti persi dal M5S - come hanno votato gli italiani : Elezioni europee 2019: voti persi dal M5S, come hanno votato gli italiani Elezioni europee 2019: uno dei tratti distintivi dei risultati elettorali è stata la netta sconfitta del MoVimento 5 Stelle. Nel commentare il voto il capo politico dei 5 Stelle ha riconosciuto il pessimo risultato e spiegato da dove intende rilanciare il lavoro del MoVimento: cioè dall’azione del governo. Elezioni europee 2019, in un anno il tracollo del ...

Briatore : "Avrei votato Salvini - ha fatto un lavoro incredibile. M5S? È più in crisi della Ferrari" : “Per chi avrei votato alle europee? Per Matteo Salvini, perché è l’unico Ministro che, da quando conosco cosa succede in Italia, si è dato da fare, ha fatto un lavoro incredibile. Ora penso che debba iniziare a governare e smettere di andare sulle piazze, non si può stare sempre in campagna elettorale, ora c’è bisogno di governare questo Paese perché è un disastro”. Flavio ...

Elezioni Europee 2019 Italia - diretta risultati/ Lega - M5S - Pd - Fi : come si vota : diretta risultati Elezioni Europee 2019: exit polls, sondaggi voto in Italia, affluenza, seggi, candidati di Forza Italia, Lega, M5s, Pd e Fdi. come si vota

Parlamento Ue - M5S è il più “ribelle” : solo nel 54% dei casi ha votato come il suo gruppo. Pd il partito più fedele : I 5 Stelle sono i più “ribelli” degli italiani al Parlamento europeo: hanno votato nel 99% dei casi rimanendo fedeli al partito nazionale ma solo il 54% delle volte hanno espresso una posizione comune con il gruppo di appartenenza in aula (Efdd in questa legislatura). Lo evidenzia il report di Openpolis, che evidenzia anche presenze, assenze e influenza di europarlamentari nel corso dell’ultima legislatura. ...

Europee - Zingaretti : “Chi vota Di Maio e M5S vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi rappresentiamo grande novità” : “Chi vota Di Maio e M5s vuole avere ancora Salvini come ministro dell’Interno”. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha scelto Milano per chiudere la campagna elettorale per le Europee. In piazza Sempione, il leader dem attacca il governo M5s-Lega: “Salvini in 11 mesi ha iniziato a distruggere l’Italia”. L'articolo Europee, Zingaretti: “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi ...

M5S - iscritti votano per dare 2 milioni degli stipendi dei parlamentari al Fondo per la povertà educativa infantile : Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso di destinare 2 milioni di euro ricavati dal taglio degli stipendi dei parlamentari M5s al Fondo per la povertà educativa infantile. Il progetto ha vinto con il 48,43% delle preferenze (8735 voti). Subito dietro è arrivato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (29,51% dei consensi e 5323 voti), terzo il Fondo contro la violenza sulle donne (22,04 per cento delle preferenze e 3976 voti). ...

Travaglio : “Berlusconi dice che votando M5S italiani scelgono Barabba? Ci assomiglia più lui - visto che è un pregiudicato” : “Berlusconi dice che gli italiani hanno votato male preferendo il M5s e che da sempre il popolo, tra Gesù e Barabba, sceglie Barabba? Se fosse così si spiegherebbe perché gli italiani hanno scelto 3 volte in 20 anni Berlusconi. E comunque è lui che ricorda di più Barabba, visto che è un pregiudicato”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul risultato ...

Giorgio Napolitano contro Salvini e Di Maio : "Votate contro l'inganno sovranista". A gamba tesa su Lega e M5S : Il presidente emerito Giorgio Napolitano invita gli italiani a votare, domenica prossima, contro "l'inganno" sovranista, con più o meno espliciti riferimenti a Lega e Movimento 5 Stelle. In una intervista a Repubblica, l'ex Capo dello Stato sottolinea, tra l'altro, che è "una illusione evidente lasc

Palermo : 'Circoscrizione antifascista' - ma M5S e Lega votano no al documento (2) : (AdnKronos) - Dello stesso parere anche il Presidente Fabio Teresi, che racconta all'Adnkronos: "Si stava votando una proposta di delibera per chiedere che venisse avviata in Circoscrizione la raccolta firme, primo firmatario il Presidente dell'Anci Leoluca Orlando, per l'educiazione alla cittadinan

'Circoscrizione antifascista' - ma M5S e Lega non votano il documento : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Un documento per dichiarare che la Quinta Circoscrizione del Comune di Palermo "si dichiara antifascista", ma Lega vota no e il M5S si astiene dal voto. "Fascismo dichiarato in Quinta Circoscrizione", si sfoga il consigliere di circoscrizione Salvatore Altadonna del Pd

“Votare M5S significa arginare destre” : Un’alternativa alla deriva di destra ed al Pd: alleato con Forza Italia in Sicilia. Così Luigi Di Maio a di Martedì su L7 ieri sera… Il ministro del lavoro scopre miracolosamente la deriva “destrorsa” del suo alleato di governo. Dice in particolare di vedersi particolarmente polemico negli ultimi mesi perchè: “non posso consentire che si usino certe parole perché le istituzioni devono dare l’esempio. Anche ...

Salvini : "C'è troppa sintonia tra M5S e Pd"La replica : "Sono loro a votare con i Dem" : Il leader del Carroccio: "Flat Tax, autonomia, sicurezza: dicono sempre no". Il capo del M5s: "Non è vero, è lui che ha preso troppo sul personale il caso Siri"