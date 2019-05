M5s | Morra e Fattori | “Si faccia l’assemblea in diretta streaming” Senatore Endrizzi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Alla vigilia del voto su Rousseau chiesto da Luigi Di Maio per chiedere agli iscritti penstastellati di rinnovare o meno la fiducia sul suo ruolo di capo politico, nel M5s c’è chi rilancia affinché l’Assemblea congiunta dei gruppi sia resa visibile a tutti: “Unastreaming dell’incontro? L’ho sempre chiesta, sempre stato favorevole, io sono per la massima trasparenza”, rilancia il presidente della commissione Antimafia Nicola. Ma non è il solo. “Sarebbe bellissimo lo streaming”, si accoda pure la senatrice Elena. La stessa che guarda già oltre e sul voto su Rousseau su Di Maio rivendica: “Più che un voto sarà una ratifica, l’esito è scontato. Io non voterò“. Se il Presidente della Camera Roberto Fico non si espone su Di Maio precisando che “parlerà in Assemblea”, chi si dissocia dalla ...

