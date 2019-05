L' Orient Express originale potrebbe presto tornare sui binari d' Europa

gqitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Era il 1977. Dopo quasi un secolo di onorato servizio, l'ultimoattraversava l'per la sua tratta conclusiva, che lo avrebbe portato ancora una volta a collegare Parigi e Istanbul. Ora, però, dopo una pensione durata una manciata di decenni e sette anni di lavori di restauro, quel treno reso leggendario dalla penna di Agatha Christiedavverosui. Magari facendo tappa anche in Italia. La notizia arriva da Parigi, e per la precisione dalla recente manifestazione Vive le Train, dove l'operatore ferroviario Sncf ha deciso di riaprire al pubblico i vagoni restaurati dello storico convoglio. Sette vagoni d'epoca, quelli esposti nella capitale francese, di cui tre un tempo utilizzati come carrozze ristorante nei collegamenti con la Turchia. «Per restaurare con precisione tutto quanto abbiamo consultato i nostri archivi alla ricerca dei ...

