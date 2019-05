La grande sofferenza di Lino Banfi per la moglie malata di Alzheimer

Lino Banfi racconta che spesso sua moglie lo spiazza con una domanda: "E se un giorno non ti riconoscerò più?". La risposta dell'attore è un vero atto d'amore e di dolcezza: "Ci presenteremo di nuovo, ti bacerò la mano o forse ti darò un bacetto come si usa oggi anche tra estranei". "Certo non sarò più bello come la prima volta che mi hai visto", aggiunge ironico. Dalle parole di Banfi traspare il rimpianto di non riuscire a godersi l'ultimo scorcio di vita come lui e la moglie avrebbero desiderato: "Non abbiamo mai fatto una crociera, lo abbiamo sognato per anni. Pochi viaggi all'estero, lavoravo tanto, ma le dicevo che da vecchi saremmo andati in giro, solo io e lei. Invece non è più possibile".



Ma l'amarezza per per gli accidenti della vita sembra cancellata dall'intenso rapporto della coppia. Lucia è tuttora il grande amore di Lino, che ammette: "Ne ha passate tante per me [...]. Se parto mi dice che si sveglia con la mano sul mio cuscino". "Vorrei solo che rimanesse tutto come è oggi", conclude malinconico Banfi.

