Flipboard sotto attacco | password rubate da hacker

Flipboard e Canva sotto attacco informatico - a rischio i dati degli utenti : Flipboard e Canva sono sotto attacco. L'ultimo gigantesco caso che ha coinvolto Baltimora ci ha aperto gli occhi sulla sicurezza informatica: gli hacker sono costantemente al lavoro per rubare i nostri dati personali, per cui dobbiamo costruirci un buon sistema di difesa per proteggerci dagli attacchi. A cominciare dalle aziende più a rischio, che hanno dato prova nel corso degli anni di non avere meccanismi di protezione oliati e ...